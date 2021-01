Apple e Hyundai discutem parceria para fabrico de automóvel

A norte-americana Apple e a sul coreana Hyundai estão próximas de chegar a acordo para uma parceria no fabrico de carros eléctricos autónomos, algo que poderá acontecer já a partir de 2024, noticiou este domingo um órgão de comunicação social coreano.

De acordo com o jornal IT News, citado pela Reuters, o entendimento aponta para que o fabrico dos veículos, que adoptará a tecnologia que está a ser desenvolvida pela Apple, deverá ocorrer em fábricas detidas pela Hyundai nos Estados Unidos.

Esta notícia surge dois dias depois de a Hyundai, na sexta-feira, ter emitido um comunicado em que confirmava a existência de negociações com a Apple para a um projecto de fabrico de carros eléctricos autónomos. A empresa coreana, contudo, salientava que as conversações ainda se encontravam numa fase inicial e que o mesmo tipo de acordo estava também a ser discutido com outras empresas para além da Apple. Nesse dia, o valor as acções da Hyundai subiu quase 20%.

No final do passado mês de Dezembro, a Reuters tinha noticiado que a Apple continuava a apostar no desenvolvimento de tecnologia para carros autónomos eléctricos, tendo como objectivo o lançamento dos primeiros veículos em 2024.

Contactadas pela agência Reuters, nem a Hyundai nem a Apple comentaram a notícia publicada este domingo pelo jornal coreano IT News.