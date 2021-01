Morreu Hubert Auriol, três vezes campeão do Dakar

O antigo piloto francês Hubert Auriol, duas vezes campeão do Dakar em moto (em 1981 e 1983) e uma vez em automóvel (1992), morreu este domingo aos 68 anos, vítima de acidente cardiovascular, avança a AFP.

Nascido na Etiópia em 1952, e para o resto da vida ligado às grandes provas automobilísticas em África, era conhecido como “o africano”, tendo dirigido a organização do Dakar nas décadas de 1990 e 2000 e, em 2008, fundado a Africa Eco Race.

Primeiro concorrente do Dakar a vencer em duas e em quatro rodas, Auriol (sem relação com o compatriota e antigo campeão do mundo de rali Didier Auriol) era também conhecido junto do grande público francês pela apresentação do concurso televisivo Koh-Lanta, recorda o jornal Le Point.

Em 1987, ano em que sofreu um violento acidente na última participação de moto no Dakar, bateu o recorde da volta ao mundo em avião de hélices, em 88 horas e 49 minutos, juntamente com o piloto de Fórmula 1 Henry Pescarolo.

Na sua autobiografia, publicada em 2019, Auriol resumiu o seu estado de espírito: “Se é impossível, deve ser interessante”.