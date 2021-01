Hat-trick de Vinícius e recorde para Devine na vitória do Tottenham

A viagem do Tottenham até Crosby, nos arredores de Liverpool, não fazia prever uma tarde de grandes complicações para José Mourinho e, sem surpresa, os 32-avos-de-final da Taça de Inglaterra foram na tarde deste domingo um passeio para os “spurs”: triunfo na casa do modesto Marine AFC, equipa da Northern North-West Division One, por 5-0.

Tendo pela frente um rival do oitavo escalão, Mourinho rodou a equipa e deu pela segunda vez nesta época minutos a Gedson Fernandes (o médio, que não jogava desde 29 de Setembro, foi titular), mas quem aproveitou o confronto com o débil Marine para enriquecer o currículo foi Carlos Vinícius.

Na sombra de um dos melhores pontas-de-lança da actualidade (Harry Kane), o brasileiro que não teve lugar no plantel do Benfica continua a aproveitar as oportunidades e, depois de terminar a partida de ontem com um hat-trick, Vinícius começa a ter um registo de relevo: seis golos em oito jogos; média de um golo a cada 72 minutos.

Para além de Vinícius, a figura dos londrinos em Crosby foi Alfie Devine. Com o jogo resolvido ao intervalo (4-0), Mourinho lançou o médio e o jovem fez o quinto golo, tornando-se, com 16 anos e 163 dias, o mais novo a jogar e a marcar pelo Tottenham.