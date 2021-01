Cristiano Ronaldo confirma vitória da Juventus

O internacional português garantiu o triunfo da equipa de Turim com um golo no minuto 92.

Não foi fácil, mas a Juventus garantiu neste domingo uma importante vitória contra o Sassuolo e aproximou-se do pódio da Serie A. Em Turim, os campeões italianos jogaram durante 45 minutos em vantagem numérica, mas apenas nos instantes finais garantiram o triunfo. Cristiano Ronaldo, já em período de descontos, fez o 3-1 final e marcou o 15.º golo em 13 jogos na Serie A.

Com a possibilidade de subir ao 4. º lugar e aproximar-se do pódio, a Juventus foi sempre mais perigosa, mas não conseguiu marcar nos primeiros 45 minutos. Porém, em cima do intervalo, Pedro Obiang foi expulso e deixou o Sassuolo reduzido a dezjogadores.

Em vantagem numérica, a Juventus colocou-se a ganhar com apenas cinco minutos disputados na segunda parte, com um golo de Danilo, mas o Sassuolo, que está a realizar uma excelente época, empatou sete minutos depois por Defrel.

Obrigada a vencer, a Juventus aumentou a pressão e acabou por voltar a colocar-se em vantagem aos 82’, com um golo de Ramsey, após uma falha da defesa do Sassuolo.

Faltava, no entanto, o golo de Ronaldo, que surgiu já em período de descontos: no minuto 92, Danilo recebeu a bola à entrada da área da Juventus e assistiu o internacional português que, já dentro da área, rematou certeiro, fazendo o 15.º golo na prova.