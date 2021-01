Cornejo é o novo líder nas motos do Dakar

Jose Ignacio Cornejo é o novo comandante da classificação geral das motos do rali Dakar. Uma liderança segura por apenas um segundo. Já nos automóveis, o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) venceu neste domingo a sétima de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno em carros, enquanto o francês Stephane Peterhansel (Mini) ganhou mais dois minutos na liderança.

Al Rajhi demorou 4h21m59s para completar os 471 quilómetros da especial cronometrada entre Ha"il e Sakaka, deixando o francês no segundo lugar, a 48 segundos.

O espanhol Carlos Sainz (Mini), que conquistou em 2020 o seu terceiro triunfo na prova, foi terceiro, a 1m15s, enquanto o catari Nasser Al-Attyiah (Toyota), vencedor em 2019, foi quarto, a 2m48s do mais rápido de hoje, cedendo, assim, mais dois minutos para o líder.

Esse continua a ser Peterhansel, sete vezes vencedor nos carros, que ainda procura a primeira vitória em etapas nesta edição, liderando, agora, com 7m53s de avanço sobre Al-Attyiah. Sainz é o terceiro, a 41m06s do companheiro de equipa.

O português Ricardo Porém (Borgward) concluiu a jornada provisoriamente em 24.º, a 49m30s do vencedor, estando em 20.º da geral, numa altura em que ainda há pilotos em prova.

Pior sorte voltou a ter o francês Sébastien Loeb (BRX), que partiu um dos cubos de roda do seu carro e está em pista a tentar reparar a avaria.

Mau dia para Toby Price

Nas motos, o norte-americano Ricky Brabec (Honda) venceu a sétima etapa, enquanto o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) destronou o australiano Toby Price (KTM) da liderança por apenas um segundo.

Brabec demorou 4h37m44s para completar os 471 quilómetros da sétima das 12 especiais cronometradas da 43.ª edição do rali de todo-o-terreno, deixando Cornejo no segundo lugar, a 2m07s e o Skyler Howes (KTM) no terceiro, a 2m19s.

Toby Price, vencedor do rali em 2016 e 2019 e que iniciou a etapa na liderança, não foi além do sétimo melhor tempo, a 5m05s de Brabec, e ‘caiu’ para o segundo lugar, agora a um segundo de Cornejo.

O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou a tirada provisoriamente na nona posição, a 5m55s do primeiro, o que lhe pode valer o 15.º da classificação geral, quando ainda faltam chegar vários pilotos ao final da especial.

Na segunda-feira vai disputar-se a oitava tirada, segunda parte de uma etapa maratona, em que os pilotos não têm acesso à sua assistência normal, que vai ligar Sakaka a Neom numa distância de 709 quilómetros, 375 deles cronometrados.