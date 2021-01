Reinaldo Ventura: “Por muito que jogues ao mais alto nível, o hóquei não garante o futuro a ninguém”

No mundo do hóquei em patins, Reinaldo Ventura dispensa apresentações. A sala de troféus do jogador exibe praticamente todas as distinções e títulos que podem ser conquistados na modalidade, com um inédito decacampeonato, conquistado ao serviço do FC Porto. Foi nos “dragões” que passou 26 anos da sua carreira, com uma saída do clube do coração que, admite, aconteceu apenas por vontade do clube. Com 42 anos de idade ainda não fala de pendurar os patins, mas já tem em mira o cargo de treinador como a continuação da ligação ao hóquei em patins. Na vida fora da quadra, completou recentemente o 12.º ano e gere agora a sua própria marca de material desportivo.