Templo com 2500 anos dedicado a Afrodite descoberto na Turquia

Os vestígios de povoados na península de Urla remontam ao neolítico, que começa, grosso modo, no X milénio a.C., mas basta-nos recuar 2500 anos para nela encontrar uma comunidade devota a Afrodite, a deusa grega da beleza e do amor.

Uma equipa de arqueólogos liderada por Elif Koparal pôs recentemente a descoberto aquilo que acredita ser o que resta de um templo onde se adoraria esta divindade que também chegou a ser associada à navegação e à guerra.

De acordo com a revista da norte-americana Smithsonian, uma das mais importantes instituições culturais do mundo, os especialistas começaram por encontrar parte de uma escultura representando uma mulher e, em seguida, a cabeça de uma outra em terracota, também ela feminina. Só mais tarde identificaram e traduziram a inscrição que deixa poucas dúvidas quanto ao uso dado ao edifício cujas ruínas foram localizadas em 2016 – “Esta é a área sagrada.”

Desde 2006 que os arqueólogos trabalham neste local, tendo já identificado 35 pontos de interesse numa área que tem apenas 1600 metros quadrados.

Foto Os vestígios do templo já identificados deixam os arqueólogos muito optimistas em relação ao que podem vir a encontrar Cortesia: Elif Koparal e equipa

Esta região, lembra ainda a publicação da Smithsonian, está há cinco mil anos entre as mais importantes para a fixação de populações no Mediterrâneo.

“O culto de Afrodite era muito comum naquela altura”, disse a arqueóloga Elif Koparal ao Hürriyet Daily News, o jornal diário publicado em inglês mais antigo da Turquia. O que não é nada comum, acrescentou, é encontrar vestígios de um templo com esta cronologia à superfície. “É fascinante.”

Os arqueólogos querem, naturalmente, continuar a estudá-los e já pediram ajuda às autoridades locais para proteger o sítio de roubos e de quaisquer empreendimentos imobiliários.

“O templo que identificámos é do século V a.C. e o que dele resta é muito impressionante”, disse ainda Elif Koparal ao Hürriyet Daily News, explicando que, com recurso a tecnologia que permite recolher informação sobre as estruturas que estão ainda enterradas, a sua equipa dispõe já da planta completa do edifício.