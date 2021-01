Armindo Cardoso: um fotógrafo discreto, uma obra por conhecer

Viveu o Maio de 68 em Paris, a utopia do Governo de Salvador Allende no Chile e o pós-25 de Abril em Portugal de câmara fotográfica na mão. Muito exposto no Chile, pouco conhecido em Portugal, a qualidade do seu trabalho não deixa dúvidas. Armindo Cardoso foi uma testemunha privilegiada de um tempo em que acreditar na vontade popular, na força de um colectivo era importante. Exposição no Museu do Aljube até 31 de Janeiro.