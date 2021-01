Ao fim de dez anos a ver teatro a um ritmo semanal, e a levar com muita coisa que não aquece nem arrefece (vulgo, “mais valia ter ficado em casa”), é raro sair de um espectáculo completamente assoberbada. Aconteceu no dia 18 de Dezembro, no final das épicas quatro horas de Bajazet, considerando o Teatro e a Peste, espectáculo que o histórico encenador alemão Frank Castorf levou ao Teatro Nacional São João (TNSJ).