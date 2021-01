Os talentos políticos de Egas Moniz ajudaram-no a chegar ao Nobel

Egas Moniz já tinha sido proposto quatro vezes para o Nobel da Medicina, pela invenção da angiografia, um novo método que permitia ver as artérias que irrigavam o cérebro e onde muitas vezes se alojavam tumores, por exemplo, mas sem sucesso. O que mudou em 1949 para que nesse ano fosse distinguido com o prémio que muito ambicionava, desta vez pela leucotomia pré-frontal? Houve uma intensa campanha internacional, pode dizer-se que um lobby a favor de Moniz, com o nome do neurologista português a ser proposto por médicos e cientistas de várias nacionalidades, como antes não tinha acontecido.