Já neva no Alentejo e noutras zonas do país. Frio veio para ficar, avisa o IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém Portugal continental e a Madeira em alerta amarelo devido ao frio previsto para este fim-de-semana, e indica que a temperatura média da próxima semana vai continuar abaixo dos valores normais para a época, apesar de o cenário não ser tão extremo como na vizinha Espanha, onde a neve paralisou Madrid este sábado.

A maioria dos distritos do norte, centro e interior volta a registar mínimas negativas durante este sábado: o distrito da Guarda é o que apresenta as temperaturas mais baixas (-4º graus) e o Algarve é a região com as mínimas mais altas (2º graus em Faro e 4º graus em Sagres). Em Lisboa, a termpeartura varia entre os 3º e os 9º graus no sábado e entre os 2º e os 10º graus no domingo. No Grande Porto também vai continuar o frio (este sábado com mínima de -1º graus e máxima de 9º graus).

Só a região autónoma dos Açores, onde as temperaturas mínimas estão acima dos 9 graus em todas a ilhas, escapa ao aviso de frio.

No domingo as temperaturas sobem ligeiramente, mas o IPMA mantém o alerta amarelo para Portugal Continental. A Madeira deixa de estar sob aviso amarelo e passa a verde, tal como os Açores.

Já no que toca à temperatura média semanal “prevêem-se valores abaixo do normal (-6 a -1 graus) para todo o território na semana de 11 a 17 de Janeiro”, refere o site do IPMA. Na semana seguinte, as temperaturas mantêm-se nos valores habituais para a época e na última semana de Janeiro sobem.

Quanto à neve, o IPMA prevê ainda para este fim-de-semana que caia dos 400 metros de altitude. Quanto ao estado do mar, o IMPA indica que haverá ondas de noroeste com dois a três metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde.

Neve em pequenos flocos regressa ao Alentejo

De resto, este sábado voltou a cair neve no Alentejo, sobretudo no distrito de Évora e na cidade de Portalegre, disse à agência Lusa fontes da Protecção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que, durante a manhã, foi registada a queda de “pequenos flocos de neve” na cidade de Évora e em todos os concelhos do distrito.

Segundo o CDOS, desde 2009 que não nevava em Évora, e a última vez que nevou “com acumulação”, na cidade e no distrito, foi em Janeiro de 2006. Também na cidade de Portalegre, segundo fonte do CDOS, a neve caiu em “pequenos flocos que derretiam ao chegar ao chão”.

Noutras zonas do país, há para já registo de neve nos distritos da Guarda, Castelo Branco e Bragança.