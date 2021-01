Ana Gomes anula agenda para domingo e participará 3.ª feira na reunião no Infarmed

A candidata presidencial Ana Gomes anulou toda a agenda prevista para domingo “face ao agravamento da situação sanitária” e aceitou o convite do primeiro-ministro para participar na reunião com as autoridades sanitárias na terça-feira, no Infarmed.

“Todas as acções no terreno, planeadas até ao final da campanha, ficarão dependentes das novas medidas que, espera-se, serão tomadas pelo governo após a reunião com as autoridades sanitárias marcada para a próxima terça-feira, dia 12, às 10 horas, no Infarmed”, refere um comunicado da candidatura da antiga eurodeputada do PS. De acordo com a mesma nota, “a embaixadora Ana Gomes acaba de receber um convite do senhor primeiro-ministro para assistir a essa reunião e tenciona aceitá-lo”.

A candidatura informa que decidiu cancelar “todas as acções de campanha no terreno” previstas para domingo “face ao agravamento da situação sanitária no país confirmado pelos dados hoje revelados pela Direcção-Geral de Saúde”, incluindo nos concelhos abrangidos pelas iniciativas, no distrito de Setúbal, “e considerando que todos esses concelhos se mantêm na situação de risco muito elevado”.

“Esta candidatura associa-se assim ao esforço nacional de contenção da mobilidade dos cidadãos imposto pelo regime de recolher obrigatório, o qual afecta, nomeadamente, a circulação entre vários concelhos que teriam de ser atravessados pelas comitivas ligadas às várias acções da candidata previstas para amanhã no distrito de Setúbal”, acrescenta a nota.

Para domingo, Ana Gomes previa começar a campanha pelas 10 horas na marginal de Sesimbra, para contactar com pescadores e população local, seguindo-se um encontro com a direcção do Centro Social, Cultural e Desportivo da Quinta do Conde e, pelas 12, uma sessão pública no Barreiro, que contaria com intervenções do deputado André Pinotes Batista e do sindicalista e mandatário distrital da candidata Carlos Trindade, e que deveria terminar antes da hora prevista pelo recolher obrigatório na maioria dos concelhos do país.