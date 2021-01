As Presidenciais são 7 contra 7 e no fim ganha o PS

As Presidenciais, seja qual for o resultado, não tirarão o sono a António Costa. Só a oposição o conseguirá, quando finalmente decidir acordar.

Portugal tem um Governo minoritário que se comporta como se fosse um Governo maioritário, com uma arrogância e uma presunção de infalibilidade que lembram o pior das maiorias absolutas. Basta ver os casos do SEF e da nomeação do magistrado português para a procuradoria europeia. São dois exemplos do que é o desrespeito pelo princípio da responsabilidade política e pela “ética republicana”, que o PS adora trazer na lapela quando está na oposição, mas que diligentemente coloca no bolso logo que se vê no poder.