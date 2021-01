Covid-19: reflexão de consciência

Os números estão a subir dia após dia, a verdade é que estamos a pagar um preço pesado pelas festividades e por alguns portugueses não terem tomado os cuidados certos na luta contra este inimigo invisível e o número de infeções resultantes das festas de Ano Novo pode não estar ainda reflectido nestes dados. Contudo, não sabemos se será uma tendência descendente ou ascendente uma vez que existem várias variáveis a acontecer neste preciso momento, porém, com os devidos cuidados estaríamos a ter um início de 2021 mais tranquilo.

Agora é tempo de recolher as consequências do acto que alguns portugueses tiveram. Também me apetece ir beber café com os amigos, ir ao ginásio, ter uma vida social e familiar, mas não a tenho, porque tenho consciência e quero proteger quem gosto. Por muito que nos custe estar longe dos nossos amigos e famílias pensem que existiram portugueses que se privaram de passar as festividades com quem mais gostam em prol do combate a pandemia.

Manuel Barbosa, Fundão

Suster a pandemia

O tempo não se compadece com as circunstâncias da vida e, sem contemplações, segue o seu ritmo. Por isso mesmo já estamos em 2021. Contudo os momentos de incerteza e de desânimo ainda não estão ultrapassados. Para conseguir ultrapassar os tempos difíceis e exigentes que esta pandemia criou torna-se fundamental um conjunto de esforços de modo a transformar a sociedade em que vivemos.

Os malefícios de 2020 ainda estão presentes. As vacinas dão-nos esperanças de dias melhores mas o pesadelo só terminará quando conseguirmos erradicar a covid-19. É imprescindível unir esforços e dedicarmo-nos, sem receios, à reinvenção dos nossos hábitos quotidianos e cumprir com todo o rigor as instruções que são emanadas por quem de direito.

Diamantino Reis, Portimão

O clube dos velhos discriminados

É inegável a importância da vacinação contra a covid-19 e para um idoso como eu é vital. A estratégia para a vacinação em Portugal é estranhamente reveladora de um planeamento explicitamente político, por ignorar o parecer da Ordem dos Médicos, a sugestão do senhor Presidente da República e terrivelmente injusta por presumir que a maior parte dos velhos com doenças crónicas se encontram a viver em lares (legais ou ilegais) de terceira idade. Não sendo alemão, nem italiano, não compreendo que eu e todos os idosos do mesmo clube (não utentes de lares como eu) não possam ser incluídos nos grupos prioritários de vacinação para a covid-19.

António Alves Moutinho, Lisboa

Viciação curricular

Continua vivo o rosário noticioso sobre a desastrada nomeação para a Europa do procurador José Guerra, cujo conteúdo curricular parece não corresponder à verdade. Quem tiver estado atento ao ar descontraído e optimista do primeiro-ministro a classificar este imbróglio de irrelevante e sem valor, por certo terá notado a diferença no tom e na máscara com que mais tarde veio apontar o dedo ao eurodeputado Paulo Rangel e ao ex-ministro Poiares Maduro, acusando-os de usar o palco europeu para denegrir a boa imagem de Portugal no estrangeiro.

Se acrescermos a isto as iniciativas processuais desencadeadas pelo bastonário dos advogados Menezes Leitão e pelo juiz José António Cunha, facilmente concluiremos da real gravidade do episódio que o presidente da República chamou de lamentável.

José Pavão, Porto

Demasiada opacidade

Todo o imbróglio à volta do caso do procurador europeu José Guerra revela uma falta de transparência excessiva. Se da nota (carta ou documento?) enviada à REPER se retirarem os três “lapsos”, fica o mesmo documento completamente esvaziado de sentido. Alguém acredita que sejam falhas inocentes e não intencionais?

J. Sousa Dias, Ourém

A Comissão Nacional de Eleições e os lares de idosos

A CNE está a proceder muito mal quando afirma que os idosos podem sair dos lares onde se encontram para ir votar e que não precisam de fazer quarentena. A CNE não pode afirmar coisas que só competem à DGS. São afirmações como estas que deixam as pessoas confusas. Por haver uma eleição não deixa se ser preciso proteger o mais possível os idosos que se encontram em lares. Há atitudes incompreensíveis e esta é uma delas. A CNE tem todo o direito e dever de tentar que as pessoas vão votar mas não pode, como fez, entrar em matérias que não lhe dizem respeito.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora