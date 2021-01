Avião desaparece na Indonésia com mais de 50 pessoas a bordo

Um avião da companhia aérea indonésia Sriwijava Air com mais de 50 pessoas a bordo desapareceu este sábado, minutos depois de ter descolado da capital da Indonésia, Jacarta. O voo SJ182 tinha destino a Pontianak, na província de Kalimantan Oeste, na ilha do Bornéu, e uma duração prevista de menos de 45 minutos.

O avião descolou do Aeroporto Internacional Sukarno–Hatta, em Jacarta, às 14h36 (7h36 em Portugal). A aeronave era um Boeing 737-524 com 27 anos, de acordo com o site site de monitorização aérea Flightradar24.

A companhia aérea está a recolher informação mais detalhada sobre o voo antes de fazer alguma declaração pública.

O Flightradar24 refere que o voo “perdeu mais de 10 mil pés [cerca de três mil metros] de altitude em menos de um minuto, cerca de quatro minutos depois da descolagem”.

Um representante do governo local disse a uma estação de televisão que pescadores encontraram o que que parecem ser vestígios da nave em águas a norte de Jacarta, no Mar de Java. As equipas de resgate e emergência também já estão a efectuar buscar no local. A Reuters avança ainda que um oficial da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontrou escombros ao largo de Jacarta que suspeitam ser do voo SJ182.

Não é a primeira vez que desaparece um avião nesta região: em 2018, um Boeing 737 MAX (um modelo diferente e que esteve envolvido em dois acidentes nos últimos anos) da companhia aérea indonésia Lion Air despenhou-se no Mar de Java 13 minutos depois de levantar voo do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta. O acidente matou todas as 189 pessoas a bordo.