Paulo Diamantino morre durante jogo de basquetebol em Paços de Ferreira

O basquetebolista Paulo Diamantino, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, durante um encontro entre o Mirandela Basket Clube e o Juventude Pacense, da II divisão (que corresponde ao quarto escalão da modalidade).

Fonte da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) adiantou à agência Lusa que o jogador, que fazia no sábado 36 anos, estava a preparar-se para entrar para a segunda parte do encontro, que se disputava em Paços de Ferreira, quando caiu inanimado.

Ainda foram tentadas manobras de reanimação durante cerca de uma hora, mas o atleta acabou por não resistir.

Internacional pela selecção de sub-20 portuguesa, Paulo Diamantino, que era natural de Mirandela, passou, ao longo da carreira, por FC Porto, Vitória de Guimarães e Maia e estava na terceira temporada no clube transmontano, no qual era treinador do minibasket.

O Maia Basket, de resto, já reagiu à notícia, em comunicado. “É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso ex-atleta Paulo Diamantino. Endereçamos as nossas condolências à família, em especial, ao seu irmão João”, pode ler-se nas redes sociais do clube.

Também o Juventude Pacense já tomou uma posição pública. “O Juventude Pacense associa-se, neste momento trágico e de enorme tristeza, a toda a comitiva do Mirandela BC, apresentando à família do atleta e treinador Paulo Diamantino sentidas condolências. Descansa em paz”.