Mau tempo adia vários jogos dos campeonatos espanhóis

O jogo Atlético de Madrid-Athletic Bilbau, marcado para este sábado, e o Elche-Getafe, agendado para domingo, foram adiados devido ao mau tempo que tem fustigado Espanha. Na II Liga, os jogos Alcorcón-Albacete, Mirandés-Rayo Vallecano, Leganés-Almería e Gijón-Fuenlabrada também não se vão realizar pelas mesmas razões.

No principal escalão do futebol espanhol, a primeira partida a ser adiada foi em Madrid. Num comunicado, a Liga espanhola informou que “dada a situação excepcional provocada pelo mau tempo em grande parte da península ibérica, que provocou o encerramento do aeroporto de Barajas, em Madrid, e a impossibilidade de ter o relvado” do Estádio Metropolitano “em óptimas condições”, Atlético de Madrid e Athletic Bilbau foram contactos, tendo ambos clubes aceitado “o adiamento do jogo”.

A data da partida entre as equipas de Madrid e Bilbau ainda não é conhecida: “Durante os próximos dias vai ser anunciada uma nova data, entre os dias disponíveis no calendário competitivo”.

Já na tarde deste sábado, foi comunicado que o Elche-Getafe, que estava marcado para domingo, foi adiado para segunda-feira, às 17h00 locais.