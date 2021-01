Clube da sexta divisão nos “16-avos” da Taça de Inglaterra

O Chorley afastou neste sábado o Derby County, equipa de Wayne Rooney que competiu com os jogadores das equipas de sub-23 e sub-18.

O Chorley, do sexto escalão do futebol inglês, qualificou-se neste sábado para os 16-avos de final da Taça de Inglaterra, ao derrotar por 2-0 o Derby County, do Championship. A equipa de Wayne Rooney jogou sem os jogadores do plantel principal, que estão a cumprir isolamento devido a casos positivos de covid-19.

O modesto Chorley, clube do condado de Lancashire localizado a cerca de 50 quilómetros de Liverpool, conseguiu uma das mais importantes vitórias nos seus 138 anos de história, mas a partida dos 32-avos-de-final da Taça de Inglaterra ficou condicionada pelo momento que o Derby County atravessa.

O clube interinamente treinado por Wayne Rooney tem actualmente todos os jogadores do seu plantel em isolamento, depois de na terça-feira terem sido detectados sete casos de covid-19 no plantel, e alinhou frente ao Chorley com atletas dos sub-23 e sub-18.

Connor Hall, aos 10’, e Mike Calveley, aos 84’, fizeram os golos do 10.º classificado do Vanarama National North, escalão correspondente à sexta divisão inglesa, que desta forma será um dos 32 clubes que vão marcar presença nos “16-avos” da Taça de Inglaterra.

Jamie Vermiglio, técnico do Chorley, disse no final sentir-se “um privilegiado por fazer parte” deste momento do clube que viveu um dia “monumental”.

Em Goodison Park, com o internacional português André Gomes a titular, o Everton precisou de ir a prolongamento para afastar o Rotherham, penúltimo classificado do segundo escalão, com o suplente utilizado Doucoure a fazer o 2-1 final, aos 93 minutos.

Nos outros jogos, o Millwal cumpriu frente ao Boreham Wood, da quinta divisão, o Luton eliminou o Reading, assim como o Norwich e Nottingham Forest afastaram o Coventry e o Cardiff, respectivamente, em encontros entre equipas do Championship.