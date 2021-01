Novas restrições mudam campanha – João Ferreira ajustou horários, cancelou jantares e arruadas

O anúncio do primeiro-ministro sobre as restrições à circulação e recolhimento obrigatório a partir das 13h para este fim-de-semana já levou à mudança de planos dos candidatos presidenciais. O primeiro a anunciar retoques ao programa foi João Ferreira, que cancelou almoços, jantares, arruadas e desfiles, mudou os eventos da tarde, como o comício de arranque oficial da campanha, no domingo, no Porto, para as 11h, e reduziu ainda mais o público nos comícios.

De acordo com o gabinete de imprensa de João Ferreira, tendo em conta a evolução recente da pandemia, com o aumento diário de casos positivos a rondar os dez mil, a programação da campanha está “em revisão, designadamente com a anulação de acções de almoços, jantares, arruadas e desfiles”.

Já neste fim-de-semana, os eventos previstos em Silves (para as 18h de sábado) e no Porto (15h de domingo), foram mudados para as 11h de forma a encaixarem no horário em que é permitido circular na via pública. A organização também anunciou que vai limitar o número de participantes nestes comícios para metade do que já se previa (e que já estava em lotação reduzida).

O gabinete garante que a concepção da campanha foi feita de modo a assegurar o “esclarecimento e participação com a necessária protecção e prevenção sanitária” tendo em conta as circunstâncias de saúde pública devido à pandemia. “A agenda da campanha está assim a ser construída em função das condições concretas da epidemia e sua evolução, introduzindo as alterações de agenda correspondentes, com vista a garantir a protecção sanitária sem prescindir da acção de mobilização e participação que em si mesmo valorizam e dignificam este acto eleitoral.”

Ou seja, são cancelados eventos que implicariam maior proximidade entre os apoiantes e até onde não se usaria máscara em parte do tempo, mas manter-se-ão “iniciativas de esclarecimento cujas características e organização permitam assegurar todas as condições de protecção sanitárias, nomeadamente sessões públicas”. Como a que João Ferreira tinha agendada para esta sexta-feira de manhã junto ao porto de pesca de Sesimbra, que se realizou como previsto.

À chegada à SIC, na última quarta-feira, para o debate com André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa deixou antever que a sua campanha será centrada nos debates televisivos e nas entrevistas das próximas semanas. Nesse dia, o Presidente esteve em isolamento profiláctico durante algumas horas, já que um elemento da sua Casa Civil soube estar infectado com o vírus SARS-CoV-2.

“A própria determinação da autoridade de saúde impõe-me uma vigilância passiva, o que implica não ir para aglomerações significativas durante 14 dias. Uma entrevista não é uma aglomeração significativa, um debate também não, mas algumas iniciativas de visitas a instituições já podem ser. A contar catorze dias desde dia 4 [quando tinha contactado com o assessor entretanto detectado positivo] dá até 18 de Janeiro. É uma grande limitação”, explicou.

Quem já está com os dois pés na rua é André Ventura, que nesta sexta-feira e sábado tem pelo menos quatro iniciativas de campanha com a participação de Marine Le Pen, incluindo um jantar no sábado à noite. O PÚBLICO questionou a candidatura sobre se o programa irá sofrer alterações mas ainda não obteve resposta.