Trump não queria sair da Casa Branca, e agora luta para concluir o mandato

Presidente dos EUA começou a perder apoio no Partido Republicano depois da invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, que não encontraram a resistência esperada. No Partido Democrata, crescem os pedidos para o seu afastamento da Casa Branca.

A invasão do edifício do Capitólio por uma multidão de apoiantes do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, numa altura em que se reuniam no interior centenas de congressistas e as três primeiras figuras na linha de sucessão, deixou no ar uma dúvida que pode fracturar ainda mais um país mal recomposto dos maiores protestos anti-racismo nos últimos 50 anos. “Não acredito que isto tivesse acontecido se fossem do Black Lives Matter”, disse a jornalista Mika Brzezinski, do canal MSNBC, referindo-se ao movimento negro anti-racista. “A polícia não fez nada porque eram brancos?”