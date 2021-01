Um Leão a crescer ao lado de uma lenda

O jovem português está a ser uma das figuras do renascido AC Milan, actual líder da Série A italiana. Do bairro da Jamaica a San Siro, o percurso do jogador formado no Sporting que pode bem ser o próximo grande avançado da selecção nacional.

Havia muitas formas de olhar para o mais recente AC Milan-Juventus, como um teste ao renascimento dos “rossoneri” depois de anos no purgatório, ou como um teste à capacidade da “vecchia signora” em superar a falsa partida nesta época. E, depois, havia a narrativa portuguesa deste jogo, um duelo entre duas gerações de avançados portugueses, o jovem “lobo” Rafael Leão contra o candidato a melhor de todos os tempos Cristiano Ronaldo. Nenhum deles acabou por ser protagonista, com as luzes da ribalta a focarem um talento emergente de apelido familiar, Federico Chiesa, filho do antigo internacional Enrico Chiesa, autor de dois golos no triunfo da “Juve” por 1-3 que deixou a equipa de Turim bem mais próximo do topo da Série A italiana.