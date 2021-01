Um liberal e um comunista entram num debate e trocam receitas para o país

Tiago Mayan Gonçalves e João Ferreira protagonizaram um frente-a-frente, na TVI 24, e mostraram a razão por que os seus partidos se sentam em extremos opostos do hemiciclo, no Parlamento.

Meia hora depois de Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura protagonizarem, na SIC, um frente-a-frente entre duas direitas, debateram-se na TVI 24 um liberal e um comunista. E a disputa também foi ideológica com os dois candidatos a trocarem receitas para o sucesso ou a desgraça do país. Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) defendeu que as políticas comunistas só trouxeram “desgraça e destruição” e disse que “Portugal não aplica políticas liberais há décadas, há séculos". João Ferreira (PCP) respondeu: “O paraíso liberal é o inferno dos pobres.”