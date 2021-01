Ana Gomes e Marisa Matias lado a lado no frente-a-frente

Não foi um passeio de mãos dadas no parque, mas quase. Marisa Matias e Ana Gomes falharam nesta segunda-feira, na SIC Notícias, o objectivo de se diferenciarem substancialmente na corrida a Belém e até admitiram que, juntas, vão derrotar André Ventura. “Nós somos duas candidatas do mesmo campo democrático e vamos derrotar André Ventura nestas eleições”, vincou Marisa Matias. Foi até a eurodeputada do Bloco que começou por dizer que ambas são “companheiras e amigas”, mas quis vincar que agora estão em “campos opostos” e com “linhas de actuação diferentes”.