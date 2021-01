Conta-corrente da vida

Acabou o maléfico ano 2020. O novo ano 2021 ainda pouco balbuciou. Contudo, do balanço anterior, continua a debater-se com a pandemia que lhe foi legado.

Todavia, a vacina aí está para nos livrar de todos os males que o vírus nos fez, pese embora o caminho da cura ainda ser longo e penoso.

Durante os próximos seis meses, Portugal vai ‘comandar as tropas europeias’, o que não é a primeira vez. Só esperamos que se saia bem.

A morte de Carlos do Carmo às primeiras horas do novo ano não era de prever. Mas, o triste desenlace aconteceu.

Depois da partida da Senhora D. Amália Rodrigues, eis que agora partiu para junto dela o Senhor Fado.

A vida terrena, por isso mesmo, encerra em si mesma o fado sofrido que traja grande parte da Humanidade.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Faleceu Carlos do Carmo...

...um Homem de “H” maiúsculo e de dignidade! Nascido e criado, como eu, no velho Bairro da Bica, ali perto do nosso Bairro Alto, quantas e quantas vezes o vi cantar no Faia, casa de fados dos seus Pais, com a sua querida Mãe, a Senhora D. Lucília do Carmo. Velhos tempos. “Jovem” como eu, com mais de 80 anos, um dia, no Faia, perguntei-lhe – “Carlos, o que achas do recente apregoado ‘fado vadio’?” Respondeu-me: “Olha, um dia o ‘Ti Alfredo’ disse-me, no ‘fado dia’ ...andam para aí a cantar ‘meia dúzia’ de ‘fadistinhas’ que em vez de beberem um bom tinto, bebem copinhos de leite...!”

Carlos, onde já estiveres, nunca esquecerei a nossa Bica, onde começaste a cantar... É que como muitas vezes te disse, o Fado, foi, é e será cantado, mas sempre, com fadistas, e não como “meninos de copos de leite”!

Vais ficar na história, com o “Ti Alfredo”, o Fernando Maurício e o Carlos Zel...

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Uma voz que ultrapassou fronteiras

Fui brutalmente surpreendido com a triste notícia, da morte ocorrida hoje dia 1 de Janeiro de 2021, do grande cantor e intérprete do fado português, Carlos do Carmo. Tal como o fado, nasceu em Lisboa, igualmente, Um Homem na Cidade, entre outros êxitos, cantados, que alcançou ao longo da sua carreira. Fica o fado, mais triste, com o desaparecimento desta grande figura, que com a sua voz ultrapassou fronteiras, levando o fado aos cinco cantos do mundo. À sua família as minhas sentidas condolências.

Paz à sua alma.

Mário da Siva Jesus, Odivelas

Um eterno grato a Carlos do Carmo

Há um bom par de anos, no Teatro Camões em Lisboa, realizou-se um concerto de homenagem ao consagrado fadista, Carlos do Carmo, no qual participei integrado no grupo Vocal Da Capo, dirigido pelo Mestre Maestro, Eduardo Paes Mamede. Festa deliciosa e bonita! Tive ocasião de privar com ele em dois ensaios e na apresentação. Artista de mão cheia, simples e com uma lisura assinalável. Foi uma estrela na representação. Foi um espectáculo! A sua luminosidade, timbrada numa bela voz, fundia a música com as suas palavras mensageiras. Eram um bálsamo para o espírito.

Estarei grato ao senhor Fado - Carlos do Carmo - que me despertou o gosto por esta vertente musical. “Ninguém morre...”, disse-me ele com razão, pois viverá eternamente nos nossos corações através da sua bela obra! Até à Eternidade!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Carlos do Carmo

Não se morre de saudade, Por morrer uma andorinha, nesta Estranha forma de vida, Vestida de madrugada. Carlos do Carmo de Ascensão Almeida, cantor, intérprete de fado e activista social partiu aos 81 anos de idade. Em tempos de hipocrisia, convém não esquecer que o intérprete de Canoas do Tejo não foi felicitado pelo então presidente da República, Cavaco Silva, ao receber em 2014, o Lifetime Achievement, o Grammy latino. Enquanto Carlos do Carmo dedicou a distinção aos portugueses, Cavaco Silva não foi o presidente de todos os lusitanos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim