RB Leipzig sobe à liderança da Liga alemã

O RB Leipzig subiu neste sábado à liderança da Liga alemã, com um triunfo por 1-0 na visita ao Estugarda, aguardando, agora, por um deslize do Bayern de Munique nesta 14.ª jornada.

O médio internacional espanhol Dani Olmo marcou, aos 67 minutos, o golo que o Leipzig já há muito justificava, surgindo liberto, ao segundo poste, a rematar um cruzamento da esquerda.

A supremacia do Leipzig, mais intensa no segundo tempo, podia ter frutos na primeira parte, mas Emil Forsberg falhou um penálti aos 22 minutos.

Com este triunfo, o Leipzig soma 31 pontos, mais um do que o Bayern de Munique, que no domingo recebe o Mainz. Já o Bayer Leverkusen perdeu terreno na discussão do título com a derrota por 2-1 em casa do Eintracht Frankfurt de André Silva, ficando com os mesmos 28 pontos.