F-Type e a vontade da Jaguar acelerar num futuro clássico

Quando em 2013, a Jaguar recuperou o élan do icónico E-Type, produzido entre 1961-1974, escalando uma letra no alfabeto, foram muitos os aplausos, mas também houve narizes que se torceram. É que ir buscar ao passado um sucesso para dar cartas é uma jogada batida na indústria e nem sempre com garantia de vitória. Mais ainda quando o F-Type tem hoje um rol de concorrentes num nicho que o ascendente do século XX quase brilhava sozinho. Mas, a competição não parece assustar a marca de origem britânica e de capital indiano (da Tata Motors). Por isso, não é de espantar que o investimento em melhorias seja constante.