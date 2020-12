Ministro anuncia reunião com órgão de caça que afinal não existe há 20 anos

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou na semana passada, na sequência da matança de veados e javalis na herdade da Torre Bela, no concelho da Azambuja, que iria reunir já no início de Janeiro o Conselho Nacional de Caça. O problema é que este órgão criado no início dos anos 90 para aconselhar a tutela, e no qual chegaram a estar representadas quatro dezenas de organizações, deixou de funcionar há cerca de duas décadas.