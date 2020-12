Vamos lembrar o nosso 2020 mais uma vez?

Do choque inicial ao confinamento em casa, numa casa que passou a ser casa-mundo, dos “abraços” virtuais e através do vidro da janela ao primeiro pezinho fora de casa e aos mergulhos no mar, das ruas vazias ao regresso da fila para a sopa, da vida normal ao novo normal.

A vida foi diferente este ano, mas continuou. E há momentos que nos marcarão para sempre, não é?

Obrigada a todos pela partilha e que 2021 traga mais momentos para recordar do que daqueles que muitos querem esquecer.