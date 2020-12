Fim de ano em dois tons

1. Apetece mandar um aviso de navegação à direita, ou a grande parte dela. Viria bem a propósito do coro de reacções elogiosas à intervenção de Pedro Passos Coelho na homenagem a Alfredo da Silva. Não integrei o coro, as palavras do ex-primeiro-ministro em nada me surpreenderam: a assinatura que deixou no país – horror ao facilitismo da falsa ilusão, horror ao populismo, cabeça arrumada, prioridades firmes, resiliência, grande sentido institucional – nunca me permitiria esperar outra coisa.

Passos Coelho faz parte do exíguo grupo de políticos de quem é sempre preciso fazer caso. Não é muito comum e em Portugal ainda menos. Mas desta vez fez-se mais do que “caso” e não sei se é boa ideia – é péssima – fazer “caso” quase sebastianisticamente. Ou assim me pareceu. Percebe-se, é verdade, o bom eco de tais reacções, traduzidas no alívio de ouvir uma crítica bem fundamentada ao Governo; na esperança do fim da orfandade; na fé num regresso ou mesmo até na (duvidosa) certeza desse regresso. Mas o que esse eco vindo de algumas moradas da direita já não consegue esconder é – portuguesmente – a genética nostalgia por um salvífico salvador que tudo salve. Ou disfarçar um “estado de espera” – conformado, passivo, indolente, improfícuo – por um “procurador politico”. Um “alguém” – D. Sebastião? – que se substituísse aos trabalhos políticos dos “descontentes” habitantes do centro e da direita, evitando-lhes o esforço de operarem eles próprios e por eles próprios uma inversão de marcha.

Se bem se vir as coisas – era aqui que eu queria chegar –, não foi porém senão isso o que Passos Coelho fez agora: substituir-se aos descontentes. Onde estão, desde os últimos cinco ou seis anos, os oficiantes da coligação PSD/CDS que ninguém os viu a cuidar da herança? Porque se remeteram os herdeiros do legado a um incompreensível quase disfarce, deixando sem voz nem representação política quem afinal os premiou nas urnas em 2015? Que aconteceu à memória colectiva de um vasto lote de sociais-democratas que corresponderam ao que Passos Coelho contava deles naqueles anos espinhosos?

Saindo do seu audível silêncio, Passos Coelho fez o que ninguém fez por ele: reagiu. Não precisou de levantar o tom de voz nem das suas inoperantes tropas para radiografar doenças e expor algumas chagas do país, mostrando como poderia ser de outro modo

Consciente da anemia envergonhada que desde então se eterniza no PSD (e, em boa parte, no CDS) quanto à sua governação, o espanto – indignado? – do ex-primeiro ministro deve ter subido de grau. Havia por onde escolher: desde a quase permanente desresponsabilização do Governo por erros e falhas invariavelmente remetidas para um oportuno “passismo”, sem que do “passismo” ninguém se amotinasse, até aos alunos que recentemente se estatelaram em Matemática por “culpa” de Nuno Crato, a escolha era farta e patrocinava a indignação. Saindo do seu audível silêncio, Passos Coelho fez o que ninguém fez por ele: reagiu. Não precisou de levantar o tom de voz nem das suas inoperantes tropas para radiografar doenças e expor algumas chagas do país, mostrando como poderia ser de outro modo.

A propósito de um grande empresário chamado Alfredo da Silva, Pedro Passos Coelho lembrou-nos que era um grande político. O extraordinário é ter que ter sido ele a fazê-lo.

2. Deixei de lado os insultos soezes ao ex-líder do PSD por parte dos familiares da ex-“geringonça” – a narrativa passista feita pelas esquerdas está já fora de prazo. Nem me atardei no verbo rasca de jovens que, apesar das suas responsabilidades políticas, jamais perceberão que fazer política exclui a indignidade. Interessou-me mais reflectir sobre aqueles a quem de certa forma chamo “os meus” e sobre a sua manifesta preferência por delegar a política num “procurador” em vez de suar politicamente pelo país. E basta atender à propensão para permanentemente culparem apenas a actual direcção do PSD pelo estado da arte nesta área política, para perceber as omissões próprias.

3. Para que fique claro: a paisagem política mudou. As moradas partidárias que tínhamos como portos seguros e talvez até realidades imutáveis deixaram de ser uma coisa e outra; as regras do jogo político alteraram-se, ganhar eleições legislativas deixou definitivamente de ser linear. E há hoje mais direitas. Saber tudo isto como sei em nada colide, porém, com o que acima escrevi. Torna apenas mais urgente perceber de uma vez por todas que jamais haverá mudança de cenário político à direita sem que ela parta do PSD: fomentada, produzida e liderada por ele. E, como tal, há que pensar e agir em conformidade com esse primeiro “mandamento” (sim, é de um mandamento que se trata).

Não será para já, nem para este ano, não há sequer data. Mas ir treinando alguns exercícios será certamente mais útil politicamente do que o mero elogio a Passos Coelho em alguns salões lisboetas ou nas páginas de dois ou três jornais. Um elogio político feito em vida a alguém reclama propósito útil. Não é de borla. E com seis anos de atraso, ainda o é menos.

4. Em fim de ano vigiado, pequena nota sobre a compaixão: as imagens de milhares de camionistas bloqueados em Dover num cenário de quase ficção científica carimbaram um ano desgraçado de dureza e incerteza. De tão descarnadas logo me acudiram mil outras, que, embora de natureza e significado tão distintos que impedem a comparação, possuem a uni-las o tracejado da incompaixão. Dos cachos de emigrantes a forçar o portão da terra nunca prometida, aos mortos sem rosto da covid debitados monocordicamente pelas televisões à hora do jantar, passando pelo estrangeiro assassinado por portugueses ao serviço do Estado, percebemos que a compaixão já não se oferece, nem se pratica. Não ocorre, caiu em desuso.

É difícil compreender o que sob o manto do nosso mudo consentimento tornou o mundo tão incapaz de consolo. A normalização do inumano nas nossas “desenvolvidas” sociedades? O triunfo do individualismo, a morte do sagrado?

Quem eram aqueles mortos encaixados em percentagens? Quem lhes acudiu ou afagou? Como se chamavam, com quem morreram? Não interessa, abastecem as estatísticas e as estatísticas dispensam sentimentos. Durante longos meses a infâmia cometida no aeroporto de Lisboa foi politicamente escondida numa cave obscura. O medo das consequências políticas sobrepôs-se indecentemente à compaixão. A seguir – e bem – procuraram-se culpados, exigiram-se demissões, denunciaram-se anomalias e anormalidades na arena dos media. Mas lá longe, a família ucraniana sobrevivia na incompaixão: sem um gesto, uma palavra, um euro. E quando houve foi exclusivamente para salvar faces, ministros e governos.

É difícil compreender o que sob o manto do nosso mudo consentimento tornou o mundo tão incapaz de consolo. A normalização do inumano nas nossas “desenvolvidas” sociedades? O triunfo do individualismo, a morte do sagrado?

Quando percebo que não acho resposta, recordo que o Papa Francisco nos lembrou um dia que “a globalização da indiferença tirou-nos a capacidade de chorar”. Foi em Lampedusa, nos idos de 2013 quando descobrimos que a misericórdia e a compaixão iriam ser os dois mais fortes faróis na viagem pastoral deste Papa. Detesto a lamúria piedosa esperando que ninguém confunda estas linhas com ela, nem muito menos as escrevo por estarmos no Natal, a compaixão não tem estações do ano.

Mas não posso deixar de me interrogar sobre quem se terá verdadeiramente impressionado com os milhares de mortos “estatísticos” dos nossos lares e hospitais; sentido compaixão pelo cidadão ucraniano morto ao pontapé por portugueses fardados, partilhado um pouco da aflição dos nossos camionistas capturados pelo desamparo numa auto-estrada europeia.

Mas talvez as lágrimas pelo crepúsculo onde vivemos também já tenham caído em desuso.

P.S.: Com fé na ciência e uma imensa gratidão aos nossos médicos e sanitários, desejo ao leitor um Vinte e Um mais esperançoso e luminoso.