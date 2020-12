TAP

As palavras com que Ana Sá Lopes descreveu neste jornal [no Editorial] o episódio de reestruturação da TAP, “social e politicamente imoral”, não chegam para classificar o descaramento da duplicação das remunerações dos seus administradores. Questionado a este propósito, o país ficou a saber o que pensa o Presidente da República que, não tendo sido claro, sempre foi dizendo que em política o que parece, é! Mas seria bom auscultar o que pensa o cidadão comum, o homem da rua que no final de cada mês vive angustiado com o cumprimento das suas obrigações.

No momento em que dois mil trabalhadores serão abrangidos pelo despedimento já anunciado para recuperação da transportadora aérea, não é apenas reprovável mas inaceitável este abuso de oportunidade. Se não há propósito solidário por parte dos responsáveis, haja pelo menos respeito para com aqueles que têm direito ao mínimo de dignidade.

José Manuel Pavão, Porto

Na TAP, afinal, há dinheiro...

Nas empresas por onde passei, as reestruturações implicaram sempre perdas salariais e despedimentos para os funcionários a par de grossas vantagens para as administrações. Para não fugir a esta iníqua e decadente regra, na TAP ocorre o mesmo. Em nome duma reestruturação, largas centenas de trabalhadores serão despedidos, enquanto o seu CEO viu o vencimento ser (quase) duplicado. Despedem-se e reduzem-se salários aos demais funcionários da empresa porque é preciso ‘'reduzir custos'’, já que não há dinheiro... Mentira!, afinal há dinheiro para um aumento pornográfico de quase 17.500 euros mensais para o referido - já uma executiva da TAP passará de um ordenado de 14 mil para 25 mil euros. O Estado (leia-se governo) injecta milhões e milhões de euros na empresa e permite e até dá aval a esta vergonhosa e revoltante contradição.

Este não é um governo - é uma lástima de desgoverno!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O mundo ao contrário

“Ainda arrefunfunhegas, escaramunhico de mil demónios?!”. Ouvi esta frase a um garoto que, há muitos anos, tentava matar um bicho, numa aldeia do centro do país. Que mundo sandeu é este? Nos Estados Unidos, é patética a atitude de Trump ao convocar apoiantes para mais uma tentativa de se manter no poder, contra o resultado da eleição que deu a vitória a Joe Biden. Em Portugal, a TAP em crise aumenta salários de administradores, enquanto despede trabalhadores. A Assembleia da República impede a suspensão de mandato dum deputado que concorre às eleições presidenciais. Políticos esquecem a noção de responsabilidade política e recusam apresentar o pedido de demissão. Governantes há que parecem navegar à vista, sem rumo. Uma empresa espanhola, com lamentável currículo conhecido, provoca a mortandade de centenas de animais numa “montaria”. Montesquieu dá voltas no túmulo ao ver confundido o princípio da separação de poderes. O povo vê claramente inúmeros casos de gente que sai rica após o exercício de cargos públicos, perante o silêncio de quem deveria investigar. São diários os erros de português entre jornalistas. O acordo ortográfico de 1990 tem espalhado uma disortografia galopante e já provoca alterações fonéticas... Mas que mundo sandeu é este?! “Ainda arrefunfunhegas, escaramunhico de mil demónios?”

José Sousa Dias, Ourém

Paulo Rangel

Mais uma vez Paulo Rangel se atira ferozmente ao PS na pessoa do primeiro-ministro. A maioria das suas crónicas, têm como alvo António Costa ou seus companheiros. Melhor seria que olha-se para o seu partido que, na ânsia de se alcandorar no poder, se aliou vergonhosamente nos Açores à extrema-direita, representada por um jovem ambicioso que vai a todas, incluindo grotescamente a pretensão de ser Presidente da República. Que o ano que está a chegar traga mais juizinho a tanta cabeça louca que por aí abunda. Boas entradas e que o ano 2021 seja mais doce para todos, com maior solidariedade e que nos lembremos, por acções concretas dos mais necessitados.

Carlos Leal, Lisboa

O mito rural

Aqueles que gostam de caçar, isto é; apreciam a sensação de poder, carregando e disparando uma arma, defendem o mito rural, afirmando repetidamente que a caça faz bem ao ambiente. Os estudos científicos e a recolha de dados referem exactamente o contrário. Enquadrar a espécie humana numa cadeia de predadores e presas, só faz sentido em locais como por exemplo a floresta amazónica, na qual seres humanos caçadores recolectores caçam com arcos e flechas. Tudo o resto é carnificina, para deleite humano e negócio de muitos.

Surpreende-me a defesa desta ideia errada dos benefícios da caça, por parte de pessoas que tanto criticam, e bem, outros atentados ambientais no país e no mundo.

Eduardo Marques, Porto