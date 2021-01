Covid-19. Com cada vez mais casos (e mais de 900 mortes por dia), Reino Unido reactiva hospital de campanha gigante

O Reino Unido registou 964 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 55.892 infecções, divulgou o Ministério da Saúde britânico, que decretou a reactivação de um hospital de campanha em Londres.

Na quarta-feira tinham sido registadas 981 novas mortes diárias por coronavírus, mais do dobro do notificado na véspera, e 50.023 infecções.

Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 73.512 mortes de infectados após o diagnóstico com a doença e 2.488.780 casos no Reino Unido.

O crescente afluxo de pacientes com a doença aos hospitais levou o Serviço de Saúde britânico (NHS) a anunciar a reactivação do hospital de campanha gigante criado num centro de exposições em Londres no início de Abril, durante a primeira vaga da pandemia. “Os hospitais de Londres estão sob pressão significativa devido às altas taxas de infecção por coronavírus”, justificou um porta-voz do NHS. Construído com o apoio do Exército, tinha capacidade inicial de até 4000 camas, o equivalente a dez hospitais convencionais, mas serviu relativamente pouco, em parte devido à falta de profissionais disponíveis.

Outros hospitais de campanha, chamados Nightingale, em homenagem a uma famosa enfermeira britânica, foram estabelecidos no resto do país e aqueles em Manchester e Harrogate (norte da Inglaterra) e Bristol (sudoeste) estão actualmente a ser usados para pacientes sem covid-19.

Desde hoje que cerca de 80% da população em Inglaterra está em confinamento para tentar travar a rápida propagação do vírus, agravada por uma estirpe do SARS-CoV-2 considerada mais infecciosa.

O nível 4, o mais alto da actual escala de restrições, recomenda os residentes a ficar em casa, excepto para comprar comida, trabalhar, estudar ou fazer exercício, e determina o encerramento da maioria do comércio, nomeadamente lojas não essenciais, bares e restaurantes, salvo se estes venderem para fora, cinemas, teatros e hotéis.

O último relatório da direcção geral de saúde de Inglaterra publicado esta quinta-feira indica que as taxas de casos de covid-19 continua a aumentar em todas as regiões, com destaque para Londres, que subiu para 735.5 casos por 100.000 habitantes nos sete dias até 27 de Dezembro.

O leste da Inglaterra teve a segunda maior taxa (551,3 casos por 100.000 habitantes), seguido pelo sudeste da Inglaterra (450,6 casos) e Yorkshire e Humber (nordeste) tiveram a taxa mais baixa, 188,3 casos por 100.000 habitantes.