Linha de apoio ao “Brexit” chega ao fim depois de só apoiar sete empresas

Só agora é que se chegou a um acordo para definir as regras do “Brexit”, cerca de quatro anos e meio após o referendo, mas linha de 50 milhões criada pelo Governo para apoiar as empresas portuguesas já chegou ao fim, muito antes de se esgotar – e precisamente por causa disso.

A linha de apoio às empresas com exposição ao “Brexit”, criada pelo Governo em Abril de 2019 com uma dotação de 50 milhões de euros, chegou ao fim com apenas sete candidaturas aprovadas, no valor total de quatro milhões de euros. Agora que ficou definido o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido (RU), com efeitos a partir do próximo dia 1 de Janeiro, falta perceber se o executivo vai criar um novo apoio semelhante, se as empresas assim o solicitarem.