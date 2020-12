Bancos não vão acompanhar reforço da moratória de crédito pública

Particulares com empréstimos ao consumo e algum crédito à habitação ficam sem possibilidade de aceder à medida especial de suspensão de encargos com juros e capital. Empresas de sectores mais afectados pela pandemia com mais tempo para pagar empréstimos.

Ao contrário do Governo, que vai permitir novas adesões à moratória de crédito pública, agora até 31 de Março de 2021, permitindo que mais famílias e empresas possam beneficiar da suspensão dos encargos com empréstimos, e que ainda cria condições especiais para as empresas mais afectadas pela pandemia da doença covid-19 gerirem a sua tesouraria, os bancos vão manter as medidas neste domínio “fechadas”, apurou o PÚBLICO junto da Associação Portuguesa de Bancos (APB).