O melhor Sporting do século e a sobrecarga dos rivais

A qualidade do trabalho de Rúben Amorim, conjugada com um maior equilíbrio do plantel do Sporting, ajuda a explicar a hierarquia do campeonato português no final do ano de 2020. A liderança dos “leões” é reflexo de um dos melhores ataques dos últimos anos, mas também das nódoas negras que o calendário europeu tem provocado na concorrência directa, numa época de sobrecarga competitiva acentuada.