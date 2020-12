Era uma vez um adepto solitário que virou presidente

A história de um adepto solitário que, no fundo de um campeonato estadual brasileiro, virou notícia nos quatro cantos do mundo. Como o próprio definiu, “o futebol é mágico por isto”.

Fevereiro de 2012: o Santa Cruz foi goleado pelo Grêmio, em jogo do campeonato estadual Gaúcho. Na bancada, Tiago Rech, que tinha feito cerca de duas horas de caminho, era o único adepto do Santa Cruz, contra cinco mil fãs do gigante de Porto Alegre. O jogo era às 21 horas de um sábado e Rech era o único bravo viajado de Santa Cruz do Sul.