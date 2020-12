Dos cancelamentos de última hora aos espectáculos matinais: o teatro na era covid-19

O dia era 29 de Outubro. Faltavam cerca de duas horas para Marlene Monteiro Freitas apresentar o seu mais recente espectáculo, Mal – Embriaguez Divina, no Teatro Rivoli (um dos pólos do Teatro Municipal do Porto [TMP], a par do Teatro Campo Alegre) quando um bailarino do elenco soube que estava infectado com covid-19. As récitas programadas para essa noite e para a seguinte foram imediatamente canceladas e a equipa artística teve de se isolar durante duas semanas.