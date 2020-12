Brexit: “O nosso futuro é feito na Europa”

A União Europeia “está pronta a trabalhar lado a lado com o Reino Unido” nas grandes questões, que vão exigir discussões regulares entre dois “parceiros estratégicos”, afirmou esta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, após assinar o novo acordo de parceria.

Sublinhando que é agora “da maior importância para a União Europeia e para o Reino Unido olharem em frente, com vista à abertura de um novo capítulo nas suas relações”, Charles Michel aponta que, “nas grandes questões, a UE está pronta a trabalhar lado a lado com o Reino Unido”. Apontou a título de exemplo o combate às alterações climáticas, à luz da conferência da ONU que decorrerá no próximo ano em Glasgow, bem como na resposta global a pandemias.

“Nos Negócios Estrangeiros, procuraremos a cooperação em questões específicas, com base nos valores e interesses partilhados”, acrescenta Charles Michel, apontando que “estas são grandes questões que terão de ser discutidas numa base regular”, como a UE faz com os seus “parceiros estratégicos”.