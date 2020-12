PÚBLICO aumenta preço de capa aos fins-de-semana

O PÚBLICO aumentará no próximo ano em dez cêntimos o preço de capa das suas edições de fim-de-semana, passando dos actuais €1,70 para €1,80.

Este aumento, que reflecte a subida dos custos de produção do jornal impresso e o maior investimento editorial que fazemos nestas edições, vigorará já a partir do próximo sábado, dia 2 de Janeiro, e passará a abranger as edições de sextas-feiras, sábados e domingos. Nos restantes dias da semana, nas edições de segunda-feira a quinta-feira, o preço de capa do jornal não sofrerá alterações, mantendo-se nos actuais €1,30.

A decisão de fazer subir o preço do PÚBLICO aos fins-de-semana prende-se com o aumento dos custos de produção do jornal, da sua impressão e distribuição. É também nestas edições que mais investimos os nossos meios e recursos, com mais páginas, maior diversidade e os suplementos Ípsilon (sextas), Fugas (sábados) e P2 (domingos). A nova tabela de preços do jornal está em linha com o mercado e com os valores médios praticados pela concorrência.

A todos os nossos leitores, assinantes e anunciantes, renovamos os votos de um Feliz Ano Novo, um ano que será de esperança depois da tormenta da pandemia. E revalidamos o nosso compromisso com um jornalismo independente, rigoroso e desafiante, com a ambição de fazermos um PÚBLICO ainda mais próximo dos seus leitores. Que 2021 seja para todos um ano de superação.