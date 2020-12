Profissionais de saúde do privado e do INEM serão vacinados a partir de 11 de Janeiro

Depois da incerteza nos últimos dias, surgiu esta tarde uma data indicativa para o início da vacinação dos profissionais da saúde no sector privado e do INEM.

O coordenador da task-force para o plano de vacinação, Francisco Ramos, garantiu que os profissionais no sector privado, bem como os do INEM começariam a receber a vacina contra a covid-19 a partir de segunda-feira 11 de Janeiro, disse ao PÚBLICO a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

A informação foi transmitida na reunião que Francisco Ramos mantém periodicamente com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos Dentistas e a Ordem dos Farmacêuticos. A vacinação deverá ser garantida com a entrega do segundo lote de mais de 70 mil doses esperadas em Portugal esta semana, depois das primeiras 9750 entregues no último sábado.

Ao Ministério da Saúde caberá anunciar a calendarização das etapas do plano a partir desse dia. Contactado ao final da tarde, o gabinete de imprensa do ministério disse que não eram esperadas novidades esta quarta-feira. A vacina começou a ser administrada a profissionais de cinco centros hospitalares do SNS no dia 27 de Dezembro.

Também contactada, a Ordem dos Médicos não adiantou informações sobre as garantias recebidas. De manhã, anunciou ter recebido contactos de vários médicos do sector privado e social, e das próprias unidades de saúde. Estes não sabiam quando poderiam ser vacinados contra a covid-19, e queriam ser informados.

Por considerar ser esta uma questão prioritária, a OM lançou nesta quarta-feira um inquérito junto dos médicos para identificar quem trabalha fora do Serviço Nacional de Saúde e quer ser vacinado. Essa listagem será depois entregue à tutela, indica o bastonário Miguel Guimarães em comunicado.

Numa informação aos jornalistas, também a associação que representa os hospitais privados considerou que “as 15 mil pessoas que asseguram o tratamento e a assistência a mais de quatro milhões de doentes por ano [no sector privado]” têm de ser incluídas “no nível de prioridade também atribuído aos profissionais do sector público”.

Tal inclusão afigura-se “como decisiva no esforço nacional conjunto para conter e, mais à frente, vencer o vírus”, acrescentou a Associação Portuguesa dos Hospitais Privados (APHP).

Fonte oficial desta associação disse que o plano a ser delineado com o Ministério da Saúde, deverá passar por uma intervenção da Ordem dos Médicos, que terá identificado quais os médicos que tencionam ser vacinados através do inquérito lançado.