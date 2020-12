Portugal vai receber mais 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech

Portugal vai receber 2,2 milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer/BioNTech, fruto da aquisição pela Comissão Europeia de mais 100 milhões de doses à farmacêutica. Esta informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo Ministério da Saúde, que adiantou ainda não ser possível traçar uma data específica para a chegada destas doses adicionais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta terça-feira no Twitter uma nova aquisição de vacinas, que começaram a ser administradas na União Europeia no domingo passado. “Decidimos adquirir 100 milhões de doses adicionais da vacina Pfizer/BioNTech, que já está a ser usada para vacinar cidadãos por toda a União Europeia. Teremos assim 300 milhões de doses desta vacina, que foi considerada segura e eficaz. Mais vacinas se seguirão!”, escreveu Ursula von der Leyen.

Para o mês de Janeiro está prevista a entrega de 319.800 vacinas, como confirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, durante uma visita ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa, na passada segunda-feira. “Estimamos ter 79.950 entregas em cada uma das quatro semanas de Janeiro. É, aliás, uma quantidade semelhante à que recebemos por duas vezes em Dezembro”, explicou a ministra.

As primeiras 9750 doses desta vacina chegaram a Portugal no sábado passado, com Portugal a receber esta segunda-feira segunda-feira um lote com mais 70.200 doses.

Estas novas doses poderão servir para reforçar a vacinação em estruturas residenciais de idosos e unidades de cuidados continuados, que começarão a ser vacinadas já no início de Janeiro.

A vacina da Pfizer/BioNTech, a primeira contra a covid-19 a receber aprovação​ dos reguladores, mostrou 95% de eficácia a começar nos 28 dias a seguir à primeira dose, sem efeitos secundários graves, de acordo com os resultados dos ensaios clínicos.

O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a aprovar o uso de emergência desta vacina, sendo também o pioneiro na campanha de vacinação.