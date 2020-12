Covid-19 em Portugal: mais 6049 casos – o valor mais alto em quase um mês – e 79 mortes

Portugal registou mais 79 mortes por covid-19 e 6049 novos casos de infecção na terça-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. As vítimas mortais sobem assim para 6830 e o total de infectados ascende a 406.051 desde o início da pandemia.

O número de novas infecções é o mais elevado desde 5 de Dezembro, quando o relatório de situação deu conta de 6087 infecções detectadas nas 24 horas anteriores.

O boletim desta quarta-feira indica que há 2896 pessoas internadas, menos 34 do que no dia anterior, sendo que 487 estão nos cuidados intensivos (mais uma).

Há mais 3222 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 331.016. Excluindo estes casos e os óbitos, há 68.205 casos activos em Portugal, mais 2748 do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo (2097) e a região Norte (2390) concentram a maior parte dos casos identificados, com cerca de 74% das notificações de terça-feira. Também somam o maior número de mortes: cerca de 71%, com 31 na região Norte e 25 em Lisboa e Vale do Tejo.

A região Centro teve esta quarta-feira um novo máximo diário de infecções registadas, com 1063. É a primeira vez que ultrapassa os mil casos em 24 horas, com o valor recorde anterior a serem os 964 detectados em 27 de Novembro. Foram ainda reportadas 12 mortes. O Algarve também teve um máximo diário de novos casos, com 220, mais um do que o recorde anterior de 219 casos identificados a 16 de Novembro.

A taxa de letalidade global está agora em 1,69%, subindo a 10,3% em casos de doentes com 70 ou mais anos. É neste grupo etário que se encontra a maior fatia de vítimas mortais por covid-19, com 6017 das 6049 (88%).

O Norte soma agora 3157 mortes em 207.376 casos de infecção, ambos máximos nacionais, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 2377 mortes e 130.938 casos, e do Centro, com 980 vítimas mortais e 46.306 infecções acumuladas.

O relatório reporta ainda mais nove mortes no Alentejo e duas no Algarve. O Alentejo contabiliza agora um total de 211 mortes e 10.599 casos (mais 201) e o Algarve 71 óbitos e 7479 infecções (mais 220).

Açores e Madeira somaram 47 e 31 novos casos, respectivamente, e não têm registo de mortes adicionais na terça-feira. Desde Março, a Madeira teve 12 mortes por covid-19 e 1557 casos; os Açores contabilizam 22 mortes e 1796 infecções.