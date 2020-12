Ventura recorre para o Supremo Tribunal para tentar suspender mandato

O deputado e candidato presidencial do Chega, André Ventura, vai recorrer ao Supremo Tribunal Administrativo no sentido de “intimar o presidente da Assembleia da República para que tome uma decisão urgente e obrigatória” sobre o seu pedido de suspensão temporária do mandato e substituição por outro deputado.

“Estão em causa direitos fundamentais, está em causa um direito político inatacável que é o direito de estar representado no Parlamento”, disse André Ventura na Assembleia da República. O líder do Chega falava aos jornalistas um dia depois de ter sido chumbado um parecer favorável à suspensão temporária do seu mandato parlamentar e a substituição pelo número dois, Diogo Pacheco Amorim, para se dedicar à campanha presidencial.

André Ventura argumentou que, segundo o Regimento da Assembleia da República, é à segunda figura do Estado (o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues) que compete analisar um pedido de suspensão de mandato de um deputado, tendo mesmo a prerrogativa de pedir um parecer à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados.

O deputado único do Chega anunciou ainda que fará um “pedido interpretativo” sobre as normas em causa ao Tribunal Constitucional.

“Não sendo permitida a substituição, o Chega ficará sem voz no Parlamento”, sublinhou, considerando que “ninguém pode impedir” que um deputado seja candidato presidencial.

O parecer favorável ao pedido de suspensão do mandato e a substituição por Diogo Pacheco Amorim foi chumbado ontem com os votos contra do PS, PSD, PCP e BE. Estes partidos argumentaram que o pedido não tinha enquadramento legal para ser autorizado, tendo em conta o que está estipulado no Estatuto dos Deputados. A favor votaram o CDS (autor do parecer), PAN e os deputados socialistas Jorge Lacão e Isabel Oneto.

No dia 5 de Janeiro, a Comissão da Transparência irá apreciar um novo relatório, que será apresentado pelo PS, mas que deverá determinar que o deputado não pode suspender temporariamente o mandato parlamentar e ser substituído, sendo permitido apenas faltar com a justificação de realização de trabalho político.