Com teste negativo à covid-19, Costa termina isolamento

O primeiro-ministro teve novo teste negativo à covid-19 esta terça-feira e termina, esta quarta-feira, o período de isolamento profiláctico de 14 dias.

“O primeiro-ministro, que manteve toda a actividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, sairá hoje do confinamento que cumpriu na Residência Oficial, em São Bento, retomando a actividade pública regular”, lê-se numa nota enviada pelo gabinete de António Costa.

Costa tinha considerado pelas autoridades de saúde, a 19 de Dezembro, contacto com exposição de alto risco à covid-19, ficando em isolamento profiláctico na residência oficial até ao final do período de vigilância activa de 14 dias.

António Costa esteve no dia 16 de Dezembro no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que estava infectado com o novo coronavírus.

Apesar de um primeiro teste negativo, o chefe do Governo ficou em isolamento profiláctico preventivo, aguardando que a autoridade de saúde definisse o confinamento resultado do contacto de risco. Cancelou a deslocação a São Tomé e Príncipe, à República Centro-Africana e à Guiné-Bissau, mas manteve toda a actividade executiva e a agenda de trabalho não presencial.