Eduardo Cabrita está seguro no Governo

Tudo indica, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, que Eduardo Cabrita está seguro à frente do Ministério da Administração Interna, mesmo depois da polémica provocada pela atitude governativa face ao alegado assassínio do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk por três agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, a 12 de Março.