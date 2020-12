Melgaço lança concurso de arte urbana para homenagear o Alvarinho

Memórias do Alvarinho de Melgaço 2021 é o tema do concurso, com candidaturas abertas até 15 de Janeiro.

Um concurso de arte urbana tendo por base o vinho Alvarinho de Melgaço é “ponto de partida” para criar um museu de arte ao ar livre naquela localidade do Alto Minho, revelou a autarquia, co-organizadora da iniciativa.

O concurso, informou a Câmara de Melgaço em comunicado, é aberto a artistas nacionais e estrangeiros e decorre até 15 de Janeiro, subordinado ao tema Memórias do Alvarinho de Melgaço 2021.

Integra-se no Plano de Acção para a Reabilitação Urbana (PARU), que “visa animar a área urbana, potenciar o território, atraindo novos públicos, e contribuir para a afirmação da cultura do vinho e da dinâmica económica local”, bem como da promoção turística.

“As obras de arte deverão sugerir aos espectadores um novo olhar sobre os espaços públicos do território e fomentar a reflexão sobre a importância da cultura do vinho e a sua ligação à arte”, indica a Câmara Municipal, que promove a iniciativa em parceria com a Fundação Convento da Orada.

O concurso, acrescenta, “é o ponto de partida para, ao longo dos anos, se criar um museu de arte ao ar livre, visitável 24 horas durante os 365 dias do ano”. O regulamento pode ser consultado aqui.

Serão seleccionadas as dez propostas “mais criativas e que reflictam a tradição, o vinho, os locais e as pessoas da sub-região Monção e Melgaço”. Aos autores dos dois melhores trabalhos, que ficarão em exposição no centro urbano de Melgaço, serão atribuídos prémios de 10 mil e oito mil euros, respectivamente.