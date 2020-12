Optimismo e esperança

Se a covid-19 não foi a primeira pandemia, nem será a última que a humanidade viveu, o empenho, a rapidez e a segurança com que se encontrou uma vacina para alcançar a imunidade de grupo leva-me a endereçar palavras de apreço e gratidão àqueles que contribuíram para esta realidade em prol do bem-comum. Algo que, na minha perspectiva, induziu um novo ciclo da nossa história colectiva. Porém, e a bom da verdade, importa dizer que o novo ano se adivinha adverso e muito difícil para a generalidade dos cidadãos, sendo necessário elevar a cidadania, com altruísmo e responsabilidade, e esperar que os Governos à escala planetária sejam capazes de se superarem no combate à pandemia, às desigualdades sociais, à recuperação da economia e ao desemprego. É que, como é compreensível, a democracia jamais pode continuar a viver com o avolumar de imperfeições. Os meus votos de um 2021 repleto de muita saúde e compreensão para todos.

Manuel Vargas, Aljustrel

​Espectáculo

O início da campanha de vacinação contra a covid-19 é efectivamente um momento marcante que esperamos venha a marcar um antes e um depois nesta época estranha que estamos a viver. Compreende-se que o momento seja divulgado e mediatizado, mas o espectáculo tem limites. Para que serve aquele aparato policial, como se fossem transportadas barras de ouro? Se eventualmente alguém conseguisse roubá-las, que faria com elas, dadas as dificílimas condições de transporte e armazenagem?

Cereja em cima do ridículo o bloqueio da escolta da GNR em Évora, pela PSP, por disputa de jurisdição. Se um criminoso em fuga atravessar uma destas fronteiras, os seus perseguidores não continuam? Não sei, mas depois das desafinações entre a PJ e a sua congénere militar em Tancos, só faltava ver este belo espírito de colaboração em que a formalidade rígida supera o mínimo bom senso e perguntamos: não têm mais com que se preocupar? Nos casos sérios em que é mesmo necessário diálogo e cooperação entre das duas forças policiais, é este o espírito que prevalece?

Carlos J F Sampaio, Esposende

Eduardo Cabrita ainda é ministro?

Para além de tudo o que de uma forma profundamente lastimável tem acontecido com Eduardo Cabrita por culpa própria nos últimos episódios, esta última cena da desarticulação entre GNR e PSP ocorrida em Évora com o transporte das vacinas covid-19 é mais uma prova de que o ministro está a mais no governo. O que me choca profundamente é ver que o ministro pensa que é com a abertura de mais um inquérito ao ocorrido que resolve o problema. Pensará Cabrita que não tem de prestar contas a ninguém uma vez que António Costa tem feito de conta que nada de anormal tem acontecido? É possível que sim e por isso com os meus 75 anos digo-lhe sem qualquer dúvida: tenha vergonha e demita-se imediatamente para bem de Portugal.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Maldito Adamastor

Mobilizado em 1968 para Timor, fiz o meu baptismo náutico a bordo do navio Índia numa viagem de cerca de cinquenta dias já que o canal do Suez se encontrava encerrado. Com a adrenalina dos 22 anos em alta e lembrando-me do Canto V dos Lusíadas da epopeia portuguesa como o gigante do Cabo das Tormentas, que afundava as naus, estava ansioso por dobrar tal longínquo local. Lá chegado, com o barco navegando no mar “chão” a passagem do Atlântico para o Índico foi bem mais suave que a saída da barra no Tejo. Mas o pior estava reservado para logo após a partida de Lourenço Marques (hoje Maputo), o mar ter virado “cão” pois fomos apanhados pela cauda de um tufão e só graças à perícia e profissionalismo do comandante e toda a tripulação conseguimos escapar com vida e seguir viagem sãos e salvos para aquela longínqua ilha.

Virada a página para a actualidade, também hoje Portugal tem pela frente um tufão que bem precisava de alguém competente para levar de vencida o “mar cão” a que estamos condenados. Todavia, e por aquilo a que temos assistido, mesmo perante as pequenas ventanias que nos têm assolado, este comandante tem dado provas que é muito hábil apenas quando navega com o “mar chão”. Portugal precisava com a maior urgência de ter à sua frente um estadista e não um profissional da política que se preocupa em formar um governo grande em vez de um Grande Governo. Um estadista que através do Cabo da Boa Esperança nos faça chegar a um bom porto.

Hoje, sem a adrenalina dos 22 anos, sinto-me horrorizado como Bocage no seu soneto “Adamastor cruel! de teus furores” e que termina assim: “ . . ./ Bem te vingaste em nós do afouto Gama! / Pelos nossos desastres és famoso: / Maldito Adamastor! Maldita fama!”

Henrique Morais, Porto