Reino Unido é o primeiro país a aprovar vacina da AstraZeneca/Oxford

A vacina desenvolvida em conjunto pela AstraZeneca e Universidade de Oxford, no Reino Unido, foi aprovada para uso de emergência pelo regulador britânico, o que significa que foi considerada segura e eficiente, avança a BBC. O Reino Unido tornou-se, assim, no primeiro país do mundo a dar luz verde a esta vacina.

O Reino Unido já encomendou 100 milhões de doses da vacina — as suficientes para inocular 50 milhões de cidadãos.

Esta vacina foi concebida nos primeiros meses de 2020 e testada nos primeiros voluntários a partir de Abril. Desde então, já foram conduzidos ensaios clínicos em larga escala, com vários milhares de voluntários.

Foi a segunda vacina a ser aprovada pelo regulador britânico: a primeira foi a da Pfizer-BioNTech, e foi com ela que se arrancou a campanha de vacinação naquela região.