Parlamento britânico aprova hoje acordo entre a UE e o Reino Unido

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram na manhã desta quarta-feira o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, que seguiu para Londres onde irá receber a assinatura do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Os líderes europeus formalizaram o acordo fechado na véspera de Natal com apelos à abertura de um novo período nas relações entre o Reino Unido e a UE. “É da maior importância para a União Europeia e para o Reino Unido olhar em frente, tendo em vista a abertura de um novo capítulo nas suas relações”, defendem os dirigentes europeus, num comunicado conjunto.

O acordo foi alcançado depois de meses de negociações intensas e numa altura em que a ameaça de um falhanço era muito real, perante a ausência de progressos. A ausência de um acordo para regular as relações entre a UE e o Reino Unido a partir de 1 de Janeiro significava a imposição de tarifas aduaneiras e controlos fronteiriços que iriam causar um cenário caótico e aumentar os custos das trocas comerciais.

O presidente do Conselho Europeu saudou “o nível de unidade sem precedentes” entre os Estados-membros da UE e defendeu os méritos do acordo. “É um acordo justo e equilibrado que protege totalmente os interesses fundamentais da UE e cria estabilidade e previsibilidade para os cidadãos e empresas”, disse Michel.

Depois da formalização em Bruxelas, os documentos do acordo seguiram num avião da Força Aérea Britânica para Londres. Depois de assinado por Johnson, uma cópia, arquivada numa pasta com as estrelas douradas da bandeira europeia, regressa a Bruxelas, explica a Reuters.

Esta quarta-feira, o texto do acordo também deverá ser aprovado pelo Parlamento britânico, numa série de votações ao longo do dia que vão culminar com a assinatura da rainha Isabel II.

Johnson dirigiu-se de manhã aos deputados para pedir o seu apoio ao acordo, que vai permitir a “abertura de um novo capítulo” no Reino Unido. “Aquilo que procurámos não foi uma ruptura, mas sim uma solução para a velha e problemática questão das relações políticas do Reino Unido com a Europa, que assombrou a nossa história do pós-guerra”, disse o primeiro-ministro.

O acordo deverá ser facilmente aprovado nas duas câmaras do Parlamento britânico, sobretudo depois da declaração de apoio da ala mais eurocéptica do Partido Conservador, e também do Partido Trabalhista, na oposição.