Boris Johnson completa ciclo político do “Brexit” com apoio esmagador no Parlamento

Conservadores e trabalhistas aprovaram novo acordo de parceria entre UE e Reino Unido, pondo um ponto final num longo processo político e institucional traumático para a democracia britânica e definidor para a carreira do primeiro-ministro.

Quando os livros de História britânicos e europeus retratarem a carreira política de Boris Johnson, haverá três datas fundamentais a decorar: 12 de Dezembro de 2019 (vitória clara nas eleições legislativas mais importantes em várias décadas no Reino Unido), 31 de Janeiro de 2020 (oficialização da saída do país da União Europeia) e 24 de Dezembro de 2020 (acordo com os 27 para a nova parceria pós-“Brexit”).