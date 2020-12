Argentina legaliza o aborto. É o primeiro país da América Latina a fazê-lo

A Argentina tornou-se, nesta quarta-feira, no primeiro país da América Latina a legalizar o aborto: as mulheres que decidirem fazê-lo poderão interromper a sua gravidez de forma legal, segura e gratuita no sistema nacional de saúde. No Senado, o projecto de lei que propõe a legalização do aborto até às 14 semanas de gravidez, contou com 38 votos a favor, 29 votos contra e uma abstenção.

A votação seguiu-se a um debate que durou várias horas e começou às 16h locais (19h em Lisboa) na terça-feira e contou com dois discursos de encerramento: um a favor e outro contra. O debate só se deu por terminado perto das 22h locais (cerca da 1h de quarta-feira em Lisboa), segundo o Clarín. O apoio dado à legalização do aborto recolheu votos não só dos senadores que apoiam o Governo, mas também de alguns da oposição.

Até agora, a lei argentina, que estava em vigor há quase cem anos, só permitia o aborto em casos de risco grave para a saúde da mãe ou de violação. Esta não foi a primeira vez que a legalização do aborto foi discutida pelo Parlamento argentino. Há cerca de dois anos, o tema também tinha chegado ao Senado, mas acabou por ser chumbado. A falta de apoio do então Presidente Mauricio Macri foi fundamental para o desfecho.

A aprovação desta lei contraria a posição oficial da Igreja Católica, que conta com um nível de influência tradicionalmente forte na região. Nas horas anteriores ao debate, o Papa Francisco (de nacionalidade argentina) publicou um tweet onde se lia: “O Filho de Deus nasceu descartado para dizer-nos que toda a pessoa descartada é um filho de Deus”.

Nas ruas mais próximas ao edifício do Senado, vários manifestantes mantiveram-se em vigília ao longo de várias horas, enquanto esperavam pelo resultado da votação. Depois de conhecidos os resultados o agrado foi audível: “Conseguimos! É lei”, conta o El País.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, saudou a aprovação da lei, que lembrou ter sido uma promessa da sua campanha eleitoral. “Hoje somos uma sociedade melhor que amplia os direitos das mulheres e garantia a saúde pública”, afirmou o chefe de Estado.

“Conseguimos, irmãs. É lei de uma vez e para sempre. Fizemos história. Fizemo-lo entre todxs. Não há palavras para este momento, passa-nos pelo corpo e pela alma”, tweetou Mónica Macha, deputada pelo Frente de Todos, coligação actualmente no poder.​

A oposição criticou sobretudo o sentido de oportunidade do debate, acusando o Governo de estar a tentar ocultar os problemas económicos e sanitários deixados pela pandemia da covid-19.

Apesar da proibição de abortar, milhares de argentinas faziam-no todos os anos, muitas vezes recorrendo a métodos arriscados. Calcula-se que haja perto de 500 mil abortos anualmente na Argentina e, em 2018, 38 mulheres morreram ao fazê-lo.

A decisão pode ser o impulso para uma mudança mais ampla numa América Latina conservadora, onde há apelos crescentes a maiores direitos reprodutivos para as mulheres. Na região, é possível abortar com segurança em Cuba, no Uruguai e em algumas partes do México.

“A adopção de uma lei que legalize o aborto num país católico tão grande como a Argentina irá impulsionar a luta para garantir os direitos das mulheres em toda a América Latina”, disse Juan Pappier, um investigador sénior das Américas da Human Rights Watch, à Reuters. “Haverá certamente resistência, penso que é justo prever que isso aconteça tal como ocorreu quando a Argentina legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, mas esta nova lei poderá ter um efeito dominó na região.”